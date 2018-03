Israel entrega cinco prisioneiros libaneses ao Hezbollah

Após a confirmação de que os dois corpos entregues pelo Hezbollah eram dos soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Reguev, Israel libertou o extremista condenado Samir Kantar e mais quatro libaneses como parte de um acordo com o grupo libanês. Após serem recebidos por uma multidão, eles desembarcaram em Beirute, onde devem se encontrar com autoridades libanesas. Veja também: Israel e Hezbollah iniciam troca de prisioneiros Hamas parabeniza Hezbollah por troca Israel confirma identidade de soldados Assista ao vídeo Centenas de pessoas comemoraram quando eles sua primeira aparição pública pouco depois de terem sido libertados. Os ex-prisioneiros foram recebidos com tapete vermelho e guarda de honra em Naqoura, uma cidade costeira do sul do Líbano na fronteira com Israel. Os cinco trajavam uniforme militar. Clérigo e políticos ligados ao Hezbollah (Partido de Deus) os receberam em um palco improvisado. Em declarações à rede de televisão Al-Manar, um dos presos, Samir Kuntar, o mais antigo detento libanês em prisões israelenses, cumprimentou a "todos que se sacrificaram para que a libertação acontecesse. Além de Kantar, os ex-prisioneiros Khodor Zaidan, Maher Kourani, Mohammed Srour e Hussein Salman cruzaram a fronteira com o Líbano nesta quarta-feira, 16, como parte da troca que envolveu o retorno dos cadáveres de dois soldados israelenses ao Estado judeu. Os libaneses foram levados em veículos até a região das operações e deveriam cruzar a pé a fronteira, mas militares removeram as barricadas para que os carros entrassem. Kantar passou 29 anos detido em Israel e voltará ao país com honras de herói. Ele foi condenado por ter matado um homem na frente da filha de quatro anos e depois assassinado a menina. A libertação aconteceu depois que as autoridades militares de Israel confirmaram que os cadáveres entregues em dois pretos são os soldados israelenses capturados pela milícia libanesa em julho de 2006. Os outros quatro libertados são combatentes do Hezbollah capturados no conflito de 2006. Os cinco voaram para Beirute antes da cerimônia de boas-vindas, a ser realizada pelo Hezbollah, na noite de quarta-feira. O presidente libanês, Michel Suleiman, o primeiro-ministro Fouad Siniora e o presidente do Parlamento do país, Nabih Berri, devem receber os ex-detentos no aeroporto em uma demonstração de unidade nacional. O Líbano decretou feriado nacional devido à libertação dos presos. Também nesta quinta-feira, um veículo da Cruz Vermelha atravessou a fronteira de Israel em direção ao Líbano transportando os caixões nos quais estão depositados os corpos do que seriam 12 combatentes libaneses e palestinos. Paramédicos do Hezbollah começaram a retirar os ataúdes pouco depois de o caminhão da entidade ter cruzado a fronteira. Cada caixão continha um papel com uma inscrição identificando a quem pertenciam os restos mortais. O Hezbollah também entregou a Israel um pequeno ataúde com os restos de vários soldados que morreram no conflito entre o Estado judeu e a milícia do grupo xiita libanês. Matéria atualizada às 14h20.