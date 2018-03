Israel fecha passagens de Gaza em represália a ataques

Israel mantém as passagens fronteiriças com Gaza fechadas nesta terça-feira, 1, em represália a ataques perpetrados na segunda-feira. Milicianos palestinos em Gaza dispararam dois foguetes Qassam contra o território israelense, apesar da trégua estipulada há doze dias. A decisão de fechar novamente as passagens foi adotada no fim da noite desta segunda-feira pelo ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, apesar do cessar-fogo que rege na Faixa de Gaza entre o Estado judeu e o grupo islamita Hamas, que entrou em vigor em 19 de junho. O acordo inclui o fim de todos os ataques procedentes da faixa contra solo israelense e das operações do Exército de Israel nesse território palestino, além do progressivo fim do bloqueio a Gaza. Uma porta-voz militar israelense disse à Agência Efe que todas as passagens fronteiriças permanecerão fechadas até nova ordem, a exceção do principal cruzamento para pessoas de Erez, no norte de Gaza. Funcionários palestinos citados pela imprensa local disseram que o novo fechamento das fronteiras para produtos e mercadorias desta terça-feira impedirá que entre em Gaza uma carga de cimento esperada há muito tempo.