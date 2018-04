Israel indenizará 50 palestinos por danos de colonos judeus

Israel indenizará 50 palestinos pelos danos que colonos judeus causaram a suas propriedades como vingança por terem sido evacuados pelo Exército de uma casa em Hebron, na Cisjordânia, informou o Ministério da Defesa israelense.

A pouco habitual medida custará os cofres do país 250 mil shekels (US$ 63 mil) e parte da consideração de que as autoridades israelenses têm "uma certa responsabilidade" no ocorrido, ao ter ordenado o despejo que gerou os distúrbios, disse o porta-voz da Defesa, Shlomo Dror.

"Se não tivesse havido evacuação, não teria havido desordens", resumiu Dror, em referência ao despejo, em dezembro do ano passado, pelas forças de segurança israelenses de uma casa na cidade cisjordaniana de Hebron que tinha se transformado em símbolo do movimento colono ultradireitista.

Após a evacuação, os colonos aplicaram a tática que denominam de "preço": agredir em palestinos, danificar seus carros e casas, e queimar seus cultivos toda vez que as forças de segurança israelenses evacuarem um assentamento.

O porta-voz do Ministério da Defesa israelense explica que alguns autores da destruição não foram identificados, por isso o Estado assume os custos.

A indenização foi iniciativa de Yoav Mordechai, responsável da Administração Civil na Cisjordânia - o órgão militar israelense que recolhe as denúncias -, após comprovar a severidade dos danos causados pelos colonos em uma visita a Hebron, afirma hoje o jornal Ha'aretz.