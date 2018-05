Israel interceptará foguetes de curto alcance em 18 meses

As Forças Armadas de Israel poderá neutralizar os ataques de foguetes com um novo sistema, que deverá estar pronto dentro de 18 meses. Atualmente, o país é impotente para interceptar foguetes de curto alcance, como os Katyusha dos milicianos libaneses do Hezbollah, e os Qassam dos palestinos. Segundo o jornal israelense Ha'aretz, o anúncio foi feito pela companhia estatal Rafael, encarregada do desenvolvimento de armas e tecnologia militar. O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, vê na instalação do sistema Domo de Ferro um requisito prévio para uma retirada militar de Israel do território da Cisjordânia. O equipamento será formado por um radar de alta sensibilidade, que captará a saída do projétil inimigo, e um dispositivo que disparará um foguete para interceptação. O foguete de interceptação será mais rápido que os Qassam, que os palestinos montam em oficinas metalúrgicas de Gaza e atingem 300 metros por segundo. As armas artesanais têm alcance de 10 quilômetros, podendo atingir 38 localidades e centros rurais do sul de Israel. Os milicianos fundamentalistas do Hezbollah dispararam quase 4 mil foguetes Katyusha contra o norte de Israel no conflito do ano passado. Foi a primeira vez que a população civil israelense ficou exposta a ataques armados diretos. O Domo de Ferro está sendo desenhado de modo a interceptar os Qassam e Katyushas no momento de sua máxima altitude. Os militares israelenses temem que os foguetes levem em suas ogivas armas químicas ou biológicas em lugar dos explosivos convencionais usados até o momento. O foguete será disparado um segundo após a detecção do ataque no radar, informaram os funcionários da Rafael. Cada um terá um custo de US$ 30 mil a US$ 40 mil. O Domo de Ferro foi escolhido entre outros 13 sistemas propostos para enfrentar os foguetes de curto alcance.