Israel investigará supostas escutas ilegais de vice-presidente

O Governo de Israel decidiu neste domingo, 6, autorizar a abertura de uma investigação das escutas ilegais da Polícia e da Promotoria sobre as comunicações do atual vice-presidente do país, Haim Ramon. Em sua reunião semanal, o Gabinete aprovou outorgar esta manhã ao Controlador do Estado, Micha Lindenstrauss, poderes extensivos para investigar o caso, informou o jornal Yedioth Ahronoth em sua versão digital. As supostas escutas teriam ocorrido pouco antes do julgamento de Ramon por assédio sexual, no qual foi condenado e pelo qual teve que renunciar a seu cargo de ministro da Justiça. Um juiz de Tel Aviv declarou o atual vice-presidente culpado de abuso sexual em janeiro de 2007, por forçar um beijo na boca de uma jovem do Exército israelense durante uma festa. Ramon foi condenado a cumprir 120 horas de trabalhos públicos, após ter sido considerado culpado de um fato indecente, mas não imoral.