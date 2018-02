Israel lança bombardeios no sul da Faixa de Gaza

Aviões israelenses atacaram vários pontos do sul da Faixa de Gaza durante a madrugada desta quarta-feira ,10, sem deixar feridos, informou o Exército de Israel. Segundo uma nota das Forças Armadas israelenses, o ataque foi uma resposta aos foguetes disparados nos últimos dias do território palestino contra comunidades do sul de Israel.

As Forças Armadas de Israel, além de dizer que "continuarão atuando firmemente contra quem usar o terrorismo contra o Estado de Israel", apontaram os islâmicos do Hamas, que controlam a faixa territorial, como os "únicos responsáveis pela manutenção da paz e da calma em Gaza".

Por sua vez, fontes palestinas disseram que quatro bombardeios consecutivos foram registrados contra o território palestino. A região mais atingida foi a do já destruído Aeroporto Yasser Arafat, que fica a leste da localidade fronteiriça de Rafah.

Testemunhas disseram ter ouvido helicópteros Apache e caças F-16 sobrevoando a área desde a meia-noite. A investida foi a segunda de Israel contra a região sul da Faixa de Gaza em uma semana. Nenhuma milícia palestina assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes contra o território israelense, mas o comunicado destaca que, desde o começo do ano, mais de 20 foguetes e bombas foram lançados da Faixa de Gaza contra solo israelense.

Israel e as milícias palestinas de Gaza, lideradas pelo braço armado do Hamas, mantêm um cessar-fogo desde 18 de janeiro de 2009. A trégua, porém, é quebrada frequentemente por ambas as partes.