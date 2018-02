Israel lança cinco mísseis ao longo da fronteira com Egito

Israel lançou explosivos aéreos na Faixa de Gaza nesta terça-feira, 02, atingindo túneis ao longo da fronteira com o Egito e um aeroporto abandonado, de acordo com fontes oficiais dos dois lados.

Não houve relatos de feridos devido aos cinco mísseis lançados pelas forças israelitas no aeroporto inoperante e nos túneis que o estado judeu afirma serem usados para contrabandear armas no território fronteiriço.

Um porta-voz do exército israelense confirmou os ataques, e disse que os mísseis atingiram duas áreas onde túneis ajudavam militantes do Hamas a se infiltrarem em Israel e contrabandear armas do Egito.

Os ataques foram uma resposta a dois artefatos explosivos que atingiram a fronteira de Israel nesta segunda.