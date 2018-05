Israel mata três militantes e dois meninos em Gaza Mísseis israelenses mataram três militantes palestinos e dois meninos na Faixa de Gaza nesta terça-feira, informaram autoridades palestinas, elevando a tensão dois meses depois de o Hamas ter tomado o controle do território. Uma autoridade do Ministério da Saúde palestino disse que os dois garotos --de 10 e 12 anos-- estavam perto da área onde militantes de Gaza dispararam foguetes contra o território de Israel. Ele acrescentou que três outros garotos ficaram feridos no ataque. O Exército israelense afirmou que suas forças dispararam contra dois palestinos que estavam próximos a um lançador de foguetes logo após militantes o usarem para disparar contra Israel. Os corpos dos meninos, os primos Fadi e Abed al-Kafarna, foram mostrados a jornalistas no hospital local. Um dos corpos aparentava ter sido cortado ao meio pela explosão. Um porta-voz do Exército afirmou que grupos militantes "usam frequentemente crianças como parte de suas operações" para recuperar lançadores e equipamentos depois de ataques com foguetes. "No último incidente parece provável ter sido este o caso", disse. O grupo militante Jihad Islâmica reivindicou a autoria dos disparos contra Israel e afirmou que foi uma resposta à morte de três de seus membros nesta manhã. As mortes dos palestinos acontecem um dia após um míssil israelense ter matado seis militantes do Hamas em um dos ataques mais mortíferos desde que o grupo expulsou as forças do presidente palestino, Mahmoud Abbas, da Fatah, da Faixa de Gaza em junho. Um porta-voz do Exército israelense disse que os três militantes mortos de manhã foram atacados ao serem vistos operando perto da fronteira. A Jihad Islâmica prometeu continuar disparando foguetes contra o território de Israel. Na Cisjordânia ocupada, tropas israelenses mataram um militante palestino na cidade de Nablus, informaram autoridades médicas. Moradores de um campo de refugiados em Nablus disseram que Nasser Mabrouk, de 38 anos, da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo militante secular, foi morto durante um combate contra tropas israelenses. Uma porta-voz do Exército de Israel disse que soldados dispararam contra um homem armado. (Por Nidal al-Mughrabi)