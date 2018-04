Israel nega que tenha autorizado a construção de assentamento

O governo israelense negou em comunicado à imprensa nesta terça-feira, 23, que tenha autorizado a construção de 300 novas casas para um assentamento judeu na Cisjordânia ocupada. A Rádio do Exército de Israel noticiou que 60 novas casas foram construídas no assentamento Talmon e que o ministro da Defesa, que supervisiona a administração da Cisjordânia, tinha autorizado a construção de mais 240, apesar de os Estados Unidos pedirem a parada do crescimento de assentamentos.

Um funcionário israelense disse que 30 edifícios - cada prédio tem duas residências - foram construídas no Talmon após autorização emitida há nove meses, antes de o atual governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assumir o poder. "Estas casas foram concluídas, e não houve qualquer autorização concedida para novas casas", disse o funcionário, que recusou ser identificado, em uma declaração.

Um fotógrafo Reuters viu recentemente um punhado de casas construídas no centro de Talmon, local onde já há centenas de habitações. Nos arredores, escavadoras nivelaram a área onde havia painéis anunciando "uma nova etapa de casas para duas famílias". Não ficou claro quando ocorreu o trabalho de nivelamento. Não foram avistados operários nesta terça na construção.

Meio milhão de judeus vivem em blocos de assentamentos e vilas construídas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que tem predominância árabe. Esses dois territórios foram capturados por Israel na guerra de 1967.

O Tribunal Internacional declarou a ilegalidade de todos os assentamentos. Os Estados Unidos e a União Europeia os consideram um obstáculo para a paz. O presidente norte-americano, Barack Obama, pressionou Israel para suspender as atividades nos assentamentos como parte da tentativa de retomar as negociações de paz com os palestinos.

Os palestinos, que querem um Estado próprio na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, veem os assentamentos como uma ocupação de território que visa a negá-los um Estado viável. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem se recusado a declarar o congelamento dos assentamentos, que causaria tensões dentro da coalizão de direita que governa o país.