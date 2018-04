Israel pede por sanções 'paralisantes' contra o Irã

"Um Irã nuclear é uma ameaça para todo o mundo, não somente para Israel... Outras grandes potências no Oriente Médio tentarão alcançar a capacidade nuclear, certamente a Arábia Saudita, Turquia e até mesmo o Egito", disse Barak a repórteres em Tóquio.

Barak disse ainda que apesar da sanções do Ocidente, o que gera um dano crescente à economia do Irã, baseada no petróleo, ainda não há qualquer sinal de que Teerã estaria pronto para desistir se suas ambições nucleares.

Várias rodadas de sanções das Nações Unidas e do Ocidente contra o Irã não foram capazes de convencer o país a suspender seu programa de enriquecimento de urânio.

Na última quarta-feira o Irã proclamou avanços em seu programa nuclear, entre eles uma centrífuga que enriquece urânio mais rápido e o carregamento do primeiro lote de produção nacional do combustível em um reator de pesquisa.

Uma carta do Irã para a chefe de política externa da União Européia Catherine Ashton, obtida pela Reuters na quinta-feira, propôs retomar as paralisadas negociações nucleares com as potências mundiais e que Teerã teria "novas iniciativas".

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka e Chris Meyers; com reportagem adicional de Maayan Lubell em Jerusalém)