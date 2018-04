Israel pede saída imediata de cidadãos que estão na Península do Sinai

JERUSALÉM - O governo de Israel emitiu um aviso de urgência nesta terça-feira, 13, para que seus cidadãos deixem a península do Sinai, no Egito, imediatamente. O alerta se refere à "evidência concreta de atividades terroristas para sequestrar israelenses na região".

O comunicado partiu do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma rara convocação para que as família israelenses no Sinai estabeleçam contato com o Estado judeu.

As autoridades antiterrorismo de Israel mantêm um aviso pedindo aos israelenses que saiam do deserto do Sinai por conta da ameaça de ataques terroristas. Muitos israelenses, porém, ignoram o alerta e passam férias na área, onde há a costa com o Mar Vermelho. Segundo as autoridades egípcias, há aproximadamente 35 mil israelenses na região, e outros milhares devem chegar ainda este mês.

No comunicado pouco usual, as autoridades de Israel pediram que "todos os israelenses residentes no Sinai devem deixar o local imediatamente e retornar para casa. Famílias de israelenses vivendo na área devem ligar para seus parentes e avisá-los do alerta".

Em 2004, homens-bomba atacaram o hotel Taba Hilton no Egito, perto da fronteira com Israel e de acampamentos onde os israelenses costumam passar férias. Dezenas morreram e centenas ficaram feridas.

Israel controlou o Sinais de 1967, quando tomou o território na Guerra dos Seis Dias, até 1982, quando devolveu a região ao Egito como parte de um tratado de paz entre as duas nações.