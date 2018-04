Israel planeja construir mais de mil casas em Jerusalém Oriental

Israel tem planos de construir mais de 1.100 habitações para judeus em Jerusalém Oriental, setor tradicionalmente árabe da cidade sagrada, anunciou nesta terça-feira, 12, um ministro de governo. A notícia tende a abalar ainda mais os já conturbados contatos de paz entre as partes e enfureceu dirigentes palestinos, que reivindicam Jerusalém Oriental como capital de seu futuro Estado Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como capital. A cidade - sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos - foi capturada por Israel em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Anos mais tarde, o governo israelense anexou a cidade e a declarou sua capital "eterna e indivisível". As iniciativas israelenses, no entanto, são rechaçadas pela comunidade internacional, que defende uma solução negociada. O ministro israelense da Habitação, Zeev Boim, disse à Rádio Israel que estão em andamento os planos para a construção de 370 apartamentos em Har Homa e de mais 750 em Pisgat Zeev, dois bairros judeus de Jerusalém Oriental. No fim do ano passado, um anúncio segundo o qual 307 habitações seriam construídas em Har Homa abalou as negociações de paz recém-retomadas depois de sete anos de paralisia. Os palestinos reivindicam o setor árabe da cidade, conhecido como Jerusalém Oriental, como capital de seu futuro Estado independente e soberano. Atualmente, cerca de 180 mil israelenses vivem no setor árabe da cidade. De acordo com o último censo, 208 mil palestinos vivem em Jerusalém Oriental. Ao contrário dos palestinos e da comunidade internacional, Israel não considera que as construções em Jerusalém Oriental constituam atividade de assentamento. "As obras em Jerusalém continuam normalmente", disse Gali Cohen, uma porta-voz do primeiro-ministro Ehud Olmert. Israel tem planos de manter os judeus em Jerusalém Oriental depois de um eventual acordo de paz, mas os palestinos consideram que as ações israelenses comprometerão a possibilidade de acordo. Olmert e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, declararam dezembro deste ano como prazo final para a obtenção de um acordo. O negociador palestino Saeb Erekat observou que o novo anúncio mina ainda mais as chances de se obter um acordo de paz ainda este ano. "Nós denunciamos as declarações israelenses e mais uma vez pedimos ao governo de Israel que dê um chance para a paz interrompendo todas as atividades de assentamento", disse ele. Enquanto isso, soldados israelenses invadiram 14 casas de câmbio na Cisjordânia, confiscaram quase US$ 850 mil e prenderam cinco pessoas sob suspeita de transferência de recursos para organizações rebeldes palestinas.