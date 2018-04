Israel pode dar pílulas contra impotência para pilotos de caça Um medicamento usado para combater a impotência sexual pode ajudar os pilotos de caça israelenses a realizarem missões em grande altitude. Segundo a revista oficial das Forças Armadas de Israel, um general da reserva pretende repassar à Aeronáutica os resultados de um estudo realizado por ele no monte Kilimanjaro (Tanzânia). O general descobriu que o tadalafil, o princípio ativo do remédio Cialis, melhora a respiração em atmosferas de ar rarefeito. "As conclusões do estudo justificam a continuidade dos testes com remédios desse tipo em ambientes de baixa concentração de oxigênio", afirmou à revista, chamada Bamahaneh, um oficial da Força Aérea que não teve sua identidade revelada. (Texto de Joseph Nasr)