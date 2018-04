Israel prevê fim do domínio do Hamas em Gaza nos próximos meses Dirigentes israelenses prometeram na segunda-feira ampliar sua guerra contra o Hamas e previram que em poucos meses o grupo islâmico deixará de controlar a Faixa de Gaza. Num país já acostumado a sofrer ataques com foguetes palestinos, mas normalmente sem maiores danos, há grande comoção por um caso ocorrido no sábado, quando uma criança israelense ficou ferida. O ministro da Defesa, Ehud Barak, prometeu ampliar a campanha militar de Israel na Faixa de Gaza, enquanto o primeiro-ministro Ehud Olmert admitiu que há uma "guerra". Seu vice, Haim Ramon, disse esperar que o Hamas, no comando da Faixa de Gaza desde junho, seja expulso do território dentro de um ano. "Acredito que uma combinação de passos contra o Hamas em Gaza levará a um fim do regime do Hamas em Gaza. Levará alguns meses, talvez leve um ano", afirmou Ramon. Fontes do Hamas disseram que líderes do grupo estão mantendo-se discretos, aparentemente para evitar que Israel tente matá-los. Questionado sobre os alvos, o ministro israelense Shaul Mofaz disse: "Todo mundo, sem exceção". Olmert está sendo pressionado a adotar retaliações duras depois que um menino de 8 anos teve parte de uma perna amputada por causa de um foguete, no sábado, na cidade de Sderot. Seu irmão, de 19 anos, também se feriu. (Reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Jeffrey Heller em Berlim, Mohammed Assadi em Ramallah, Brenda Gazzar e Dan Williams em Jerusalém)