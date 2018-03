Israel reabre algumas passagens na fronteira com Gaza

Israel reabriu neste domingo algumas passagens fronteiriças com a Faixa de Gaza, após mantê-los fechados desde a quinta-feira passada, em resposta ao disparo de foguetes contra seu solo por milícias palestinas. Ao longo do dia espera-se que entrem nesse território palestino cerca de 80 caminhões com produtos alimentícios básicos, remédios e combustível, disse Peter Lerner, porta-voz do escritório de coordenação das atividades do Governo israelense nos territórios palestinos. O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, tomou a decisão de reabrir as passagens fronteiriças com Gaza no sábado à noite. Neste domingo, a passagem industrial de Sufá, a de combustível de Nahal Oz e o principal cruzamento de pessoas de Erez funcionam desde a primeira hora da manhã . A passagem industrial de Karni se encontra fechada, segundo a fonte, porque está em obras de manutenção. A reabertura dos cruzamentos permitirá a entrada na faixa de alimentos, remédios e gasolina, assim como a saída de dezenas de pessoas por razões humanitárias, principalmente palestinos que precisam de tratamento médico em Israel.