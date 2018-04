Israel retira bloqueios após discurso de Obama

O governo de Israel retirou restrições alfandegárias em dois pontos na fronteira com a Palestina, informou o exército israelense nesta sexta-feira, 5, após o presidente americano Barack Obama encorajar o país a dar passos concretos em direção à melhora da vida dos palestinos no território ocupado.

Washington pede a Israel que retire os bloqueios militares das estradas e alfândegas e que paralise as construções de assentamentos como parte de uma política que culminaria no estabelecimento do Estado Palestino. Os EUA pedem a Israel que diminua as restrições ao movimento palestino na região, onde os militares mantêm mais de 600 bloqueios e alfândegas que atrapalham o comércio e as viagens dos palestinos.

Um comunicado do exército israelense disse que o cruzamento 422, a leste da cidade palestina de Qalqilya, e o bloqueio próximo a Hableh foram abertos para permitir a passagem para os vilarejos próximos.

"Essas decisões foram tomadas como parte das medidas de boa disposição do governo israelense de acordo com a segurança dos assentamentos", dizia o comunicado.

Os palestinos reclamam que os postos de controle do exército causam grandes atrasos nas viagens, algumas vezes sob o forte calor, enquanto aguardam a autorização dos soldados para prosseguir.

O anúncio veio dois dias após Israel dizer que havia terminado as inspeções em carros palestinos em outros dois bloqueios próximos à cidade de Ramallah.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu medidas em prol da economia palestina, mas rejeitou a pressão dos EUA para trabalhar com o objetivo de formar o Estado Palestino e acabar com a expansão dos assentamentos.