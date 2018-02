Israel retoma abastecimento de combustível a Gaza

Israel retomou nesta segunda-feira, 12, a provisão de combustível a Gaza após cinco dias de desabastecimento, o que permitirá à planta de eletricidade da faixa retomar sua atividade, informou o chefe da Autoridade Nacional Palestina de Energia, Kanan Obeid. O responsável declarou aos meios de comunicação em Gaza que as autoridades israelenses permitiram o abastecimento de gasolina para veículos, assim como combustível derivado do petróleo para a planta de eletricidade, que deixou de operar no sábado passado por falta de combustível.