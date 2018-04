Israel sofre ataque lançado do Líbano e responde com obuses

Um projétil lançado do sul do Líbano atingiu esta manhã o norte de Israel, que respondeu à agressão com o lançamento de sete obuses, segundo fontes militares libanesas. Além disso, segundo a imprensa israelense, um foguete do tipo Katyusha caiu na região israelense da Galiléia, e deixou uma mulher ferida, que foi hospitalizada. Segundo as fontes, o projétil, um dos três lançados, foi disparado da região libanesa de Nakura, no sul do país, uma área controlada pela força interina da ONU para o Líbano (Finul). As fontes disseram também que os outros dois obuses lançados do Líbano não atingiram território libanês. Por enquanto, nenhum grupo se responsabilizou pelo ataque. As fontes militares libanesas, que não informaram sobre feridos no Líbano, disseram ainda que após esse ataque o Exército israelense respondeu disparando sete obuses de artilharia contra a região de Kraile, no sul do Líbano. Em janeiro passado, ocorreram dois ataques similares lançados de território libanês, que foram respondidos por Israel também com fogo de artilharia. Em 14 de janeiro, um grupo não identificado disparou seis foguetes contra Israel, embora só três tenham chegado ao território do Estado judeu. Fora isso, em 8 de janeiro vários foguetes Katyusha provenientes do Líbano deixaram dois feridos no norte de Israel.