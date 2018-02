Israel tem pelo menos 150 armas nucleares, diz Jimmy Carter O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter disse que Israel possui pelo menos 150 armas nucleares, na primeira vez que um presidente norte-americano reconhece publicamente o arsenal atômico do Estado judaico. Perguntado em uma entrevista coletiva durante festival literário no País de Gales no domingo sobre como um futuro presidente norte-americano deveria lidar com a ameaça nuclear iraniana, Carter colocou o risco em contexto ao listar as armas atômicas possuídas por países do mundo. "Os Estados Unidos têm mais de 12.000 armas nucleares, a União Soviética (Rússia) tem quase a mesma coisa, A Grã-Bretanha e a França têm centenas, e Israel tem 150 ou mais. Temos uma falange enorme de armamentos, e além disso uma enorme quantidade de foguetes para lançar estes mísseis com uma precisão muito aguçada", disse Carter de acordo com uma transcrição de suas observações. Enquanto a existência das armas nucleares de Israel é amplamente assumida, autoridades israelenses nunca a admitiram e autoridades dos Estados Unidos sempre seguiram a mesma linha. Jimmy Carter, ganhador do prêmio Nobel da Paz, disse que Washington deveria falar diretamente com o governo de Teerã para persuadí-lo a abandonar suas ambições nucleares. Anos de políticas dos Estados Unidos, incluindo sanções e a possibilidade de conflitos militares, não persuadiram o Irã a deixar suas ambições de produção de urânio enriquecido. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, classificou os pedidos por negociações com o presidente do Irã à conciliação com Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Carter foi presidente de 1977 a 1981. Durante seu mandato, ele ajudou na negociação de um tratado de paz entre Israel e Egito e concluiu um acordo estratégico sobre armamentos com a União Soviética.