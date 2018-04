Israel tenta obter apoio internacional para ação contra Gaza Israel levou quase 70 diplomatas estrangeiros até a sua fronteira com a Faixa de Gaza, na quarta-feira, como parte de uma campanha para buscar apoio internacional a ações mais duras contra o enclave controlado pelo Hamas, um grupo islâmico. Israel levou os embaixadores para a passagem de Erez, onde ouviram um pronunciamento da ministra israelense das Relações Exteriores, Tzipi Livni, e de comandantes militares da área. "É importante que a comunidade internacional saiba o que estamos enfrentando e os perigos impostos pelo Hamas", disse Arye Mekel, porta-voz da chancelaria de Israel, a respeito do evento. O primeiro-ministro do país, Ehud Olmert, tem relutado por enquanto em lançar uma grande operação militar que poderia provocar muitas baixas. O dirigente argumenta não haver uma "solução imediata" para os foguetes disparados da Faixa de Gaza por militantes palestinos e que deixaram em polvorosa a opinião pública de Israel. Mas Olmert depara-se com uma pressão interna crescente para agir, especialmente depois de o Hamas ter assumido a responsabilidade por um atentado suicida ocorrido no sul israelense na semana passada e por um foguete lançado no sábado. Um menino israelense de 8 anos de idade perdeu parte de uma perna por causa desse foguete. O premiê diz que Israel está em "guerra". O governo israelense afirma ser capaz de manter uma frente dupla em suas relações com os palestinos. Uma delas visaria tirar o Hamas do controle da Faixa de Gaza. A outra visaria selar um acordo com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, criando um Estado palestino. Abbas, atualmente, controla apenas a Cisjordânia ocupada. Os foguetes lançados da Faixa de Gaza provocaram um debate dentro e fora do governo de Olmert. Alguns ministros pedem que o Exército assassine os líderes políticos e militares do Hamas e que destrua todas as construções existentes nas áreas usadas pelo Hamas para disparar os foguetes. O autor israelense Amós Oz, vencedor vários prêmios de literatura, pediu em uma carta publicada na primeira página do jornal Yedioth Ahronoth que os líderes israelenses meditem cuidadosamente a respeito das implicações de suas decisões. "O número de vítimas em uma invasão por terra da Faixa de Gaza será muito maior que o número de vítimas dos sete anos de Qassams," observou o ativista da paz, citando o nome pelo qual são conhecidos os foguetes palestinos. Os constantes ataques aéreos e operações terrestres realizados por Israel na Faixa de Gaza mataram cerca de 300 palestinos no ano passado, incluindo dezenas de civis. Esses esforços, no entanto, não conseguiram impedir o lançamento de foguetes, que mataram dois israelenses no mesmo período.