Israel vai instalar interceptador na fronteira com o Egito

A imprensa local disse que essa é a primeira vez que os interceptadores, usados anteriormente contra ataques de foguetes palestinos oriundos da Faixa de Gaza, serão instalados em Eilat, perto das fronteiras de Israel com o Egito e a Jordânia.

Uma porta-voz militar disse que a bateria "será colocada perto de Eilat como parte de um programa de mobilização operacional que inclui alterar os locais das baterias de tempos em tempos".

Uma fonte oficial disse, sob anonimato, que os interceptadores já foram instalados na segunda-feira perto de Eilat.

O Iron Dome, sistema produzido localmente com verbas dos Estados Unidos, usa mísseis guiados por radar para explodir em pleno voo foguetes do tipo Katyusha, com alcances de 5 a 70 quilômetros, e morteiros.

A fronteira de Israel com o Egito tem se tornado mais tensa desde a rebelião popular que depôs no ano passado o governo de Hosni Mubarak no Cairo. Dois foguetes disparados através da fronteira atingiram neste ano a região de Eilat, sem deixar vítimas. O Egito nega que eles tenham sido disparados do seu território.

(Reportagem de Allyn Fisher-Ilan)