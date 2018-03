Israel vai sumir do mapa com ou sem Irã, diz Ahmadinejad Israel vai deixar de existir com ou sem o envolvimento do Irã, disse na terça-feira o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. No mesmo dia, Israel disse que o Irã age como o "valentão do bairro" e precisa ser enfrentado com firmeza. Na segunda-feira, Ahmadinejad declarou em Teerã que a "potência satânica" (EUA) seria destruída e que o Estado judeu em breve sumiria do mapa. Na terça-feira, em entrevista coletiva durante a cúpula alimentar da ONU em Roma, ele retomou o tema. "Isso vai acontecer estejamos ou não envolvidos", disse ele, acrescentando que Israel está "fadado a ir embora". Em Jerusalém, a chanceler de Israel, Tzipi Livni, disse numa sessão secreta do Comitê de Segurança e Assuntos Exteriores do Parlamento que a comunidade internacional precisa ser incisiva em relação aos países do Oriente Médio que se mostram indecisos sobre que partido tomar. "Estes dias são decisivos, e a incapacidade de construir um consenso internacional contra o Irã será interpretada em nossa região como uma fraqueza", disse Livni, segundo uma autoridade presente. "A opção militar precisa ser mantida sobre a mesa. Deixar claro que a opção está sobre a mesa pode no futuro significar que é menos provável que ela seja usada", disse ela, que também referiu-se ao Irã como "o valentão do bairro". Israel, uma potência nuclear não-declarada, acusa o Irã de desenvolver armas atômicas e vê a República Islâmica como uma ameaça à sua existência -- medo agravado pelas declarações de Ahmadinejad. Reiterando o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, Ahmadinejad disse na terça-feira que os Estados Unidos usam isso como pretexto para preparar um ataque. "O povo iraniano é a nação mais pacífica do mundo, mas acreditamos que a paz pode ser durável e significativa só quando se baseia na justiça", afirmou. Ahmadinejad disse que o presidente dos EUA, George W. Bush, "está muito interessado num ataque militar contra o Irã", mas não vai conseguir justificá-lo até o fim do seu mandato, em janeiro. Os Estados Unidos já conseguiram aprovar na ONU três pacotes de sanções contra o programa nuclear do Irã, sob a suspeita de que ele serve de fachada para o desenvolvimento de armas. O Irã diz que o objetivo é gerar energia e exportar excedentes de gás e petróleo, e recusa-se a suspender as atividades de enriquecimento de urânio, foco das preocupações ocidentais. "Se o Irã disser que vai suspender o enriquecimento (de combustível) nuclear, estaria abrindo uma janela pela qual a sociedade internacional e o Japão também poderiam fornecer cooperação técnica", disse o primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, a Ahmadinejad, segundo relato de um assessor do premiê. De acordo com essa fonte, Ahmadinejad recusou-se terminantemente a aceitar tal compromisso. (Reportagem adicional de Robin Pomeroy)