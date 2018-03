Israel volta a fechar passagens fronteiriças com Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, ordenou nesta quinta-feira, 30, o fechamento de todas as passagens fronteiriças com a Faixa de Gaza, após o impacto de um foguete Qassam na região ocidental do deserto do Neguev. O foguete caiu em um local desabitado sem deixar vítimas ou danos materiais, informaram fontes da Polícia israelense. Nenhuma milícia palestina em Gaza reivindicou por enquanto a autoria do ataque. De forma rotineira, Barak ordena o fechamento das passagens por 24 horas quando acontece um ataque. O incidente desta quinta-feira é uma nova violação da trégua estipulada entre Israel e as facções palestinas com mediação do Egito, que entrou em vigor no dia 19 de junho e na qual ambos se comprometeram a cessar as hostilidades durante um período de seis meses. Desde essa data, o cessar-fogo se mantém apesar de violações pontuais de ambas as partes.