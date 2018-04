Israelenses aprovam construções em assentamentos

Cerca de seis em cada dez israelenses acham que o premiê Benjamin Netanyahu deve resistir aos pedidos americanos de paralisar completamente as construções nos assentamentos judeus de West Bank, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta, 12.

A pesquisa vem um pouco antes do discurso de Netanyahu, que será no domingo e que deve representar um crescente rompimento com Washington.

O presidente americano, Barack Obama, disse que quer perseguir agressivamente o processo de pacificação no Oriente Médio, e a pausa em todas as construções nos lugares que os palestinos clamam para que seja seu futuro país vem sendo uma proposta chave para os Estados Unidos.

Cinquenta e seis por cento dos entrevistados disseram que Netanyahu não deve consentir em parar as construções, conforme o pedidos dos Estados Unidos, enquanto 37 por cento acredita que deveria parar. Cinquenta por cento disseram que se opor ao pedido americano não provocaria uma crise entre os países, enquanto 32% disseram que abalaria as relações.

O instituto que realizou o levantamento também registrou, em uma diferente pesquisa, que dois terços dos israelenses têm poucas intenções de desativar os assentamentos. Cinquenta e seis por cento se opõe a qualquer evacuação como parte de um acordo de paz e 30% disseram que apenas uma parte deveria ser desativada.

Ambas as pesquisas entrevistaram 503 pessoas, e tiveram uma margem de erro de 4.5 pontos.

Cerca de 300 mil israelenses vivem em 121 assentamentos em West Bank.

Os palestinos querem West Bank, leste de Jerusalém e a Faixa de Gaza para seu futuro país, e veem as construções no assentamento como o maior obstáculo para a aspiração. Os Estados Unidos se opuseram às construções por décadas, mas Obama tem sido especialmente mais empenhado em exigir a paralisação do processo.

Ele também vem pressionando Netanyahu para endossar a criação de um estado palestino, algo que o líder israelense se recusa a fazer.

Espera-se que Netanyahu diminua a importância de Washington entre as relações políticas israelenses.