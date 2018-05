Israelenses e palestinos se reúnem na próxima segunda, dizem EUA

WASHINGTON - Negociadores israelenses e palestinos manterão na segunda-feira em Amã, na Jordânia, seu segundo contato direto em menos de uma semana, informou o Departamento de Estado americano nesta quinta-feira, 5.

"Estamos encorajados por ambos virem à mesa, estarem conversando diretamente", disse a porta-voz Victoria Nuland, acrescentando que o encontro da Jordânia deve seguir o formato da reunião de terça-feira, ocorrida também em Amã, com a presença dos negociadores Saeb Erekat, do lado palestino, e Yitzhak Molcho, dos israelenses.

Fazia mais de um ano que os dois lados não mantinham contatos diretos. As reuniões foram organizadas pelo chamado Quarteto de negociadores do Oriente Médio - Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Organização das Nações Unidas (ONU). Em 23 de setembro, o grupo propôs que os dois lados retomassem as negociações com a meta de concluir um acordo de paz até o final de 2012.

O encontro de terça-feira não teve resultados concretos, pois serviu para estabelecer os termos para a eventual retomada de diálogo entre o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O processo de paz havia sido abandonado em 2010 pelos palestinos devido à recusa israelense em deixar de ampliar seus assentamentos em territórios ocupados.