Itamaraty nega preparação de acordo bilateral nuclear com Irã

O Ministério das Relações Exteriores negou com veemência a informação de que o governo brasileiro prepara um acordo bilateral com o Irã na área nuclear. O assessor de assuntos internacionais da presidência, Marco Aurélio Garcia, também desmentiu a notícia publicada nesta sexta-feira, 26, pelo jornal O Globo.

Questão nuclear iraniana:

AIEA está submetida às potências nucleares, diz Teerã

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EUA busca apoio do Brasil para sanções ao Irã

Senado convoca Amorim para explicar apoio

De acordo com o jornal carioca, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) iniciou uma série de consultas a órgãos ligados ao programa nuclear brasileiro para a formulação de um possível acordo.

O pacto seria assinado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Irã, em 15 de maio. A finalidade brasileira seria "blindar o governo iraniano". Segundo um diplomata do gabinete do chanceler Celso Amorim, o GSI não fez nenhuma consulta ao Itamaraty sobre esse acordo bilateral.

"Não há nenhum acordo bilateral na área nuclear sendo negociado com o Irã nem a pretensão de fazê-lo", rebateu a assessoria de imprensa do Itamaraty. A assessoria enfatizou que o governo brasileiro defende a negociação de um acordo entre as potências nucleares (Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia) e o Irã, com intermediação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Esse acordo permitiria a troca do estoque iraniano de urânio enriquecido em baixos teores por combustível nuclear proveniente da França, em princípio. O Brasil insiste que a via do diálogo deve ser preservada e que a imposição de novas sanções contra o Irã, como desejam as potências nucleares, não teria o efeito de levar o governo iraniano a retomar as negociações.

Mais negativas

O assessor internacional da presidência, Marco Aurélio Garcia, também negou hoje que o governo esteja preparando um acordo na área militar para ser discutido durante a viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará ao Irã, em maio. "Não tem nada disso", declarou Garcia, que acompanha o presidente na viagem a El Salvador.

Diante da insistência dos jornalistas sobre se o governo tem intenção de viabilizar algum tipo de entendimento nesta área, ele ironizou: "Quando vocês ouvirem a bomba...". Em seguida, Garcia quis saber a origem da notícia. Informado de que tinha sido publicada na edição de hoje do jornal O Globo a informação de que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) iniciou uma série de consultas a órgãos ligados ao programa nuclear brasileiro para a formulação de um possível acordo com o Irã, ele reiterou: "Não tem nenhum acordo".

O presidente Lula chegou ontem à noite a San Salvador e, neste momento, está no Centro de Convenções do Hotel Sheraton participando de uma reunião com empresários salvadorenhos e brasileiros.