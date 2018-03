Japão impulsiona projeto agroindustrial na Cisjordânia

O governo japonês se reuniu nesta quarta-feira, 2, em Tóquio, com representantes de Israel, da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e da Jordânia para impulsionar o início de um projeto agroindustrial na Cisjordânia, informou a agência Kyodo. Todos os envolvidos na reunião concordaram em construir um parque agroindustrial na parte sul de Jericó que criaria entre seis mil e sete mil empregos para os palestinos. A reunião aconteceu depois de o titular de Assuntos Exteriores japonês, Masahiko Komura, se encontrar separadamente com representantes de Israel para mostrar-lhes sua preocupação com a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Komura também se encontrou com enviados palestinos para pedir-lhes que moderem sua atitude a fim de não "descarrilar o processo de paz". Além do titular de Assuntos Exteriores japonês, participaram da reunião o ministro do Meio Ambiente israelense, Gideon Ezra; o ministro palestino de Planejamento, Samir Abdula, e o ministro de Assuntos Exteriores da Jordânia, Salah al-Bashir. Em 2006, o Japão lançou o projeto "Corredor para a Paz e a Prosperidade", cujo objetivo é ajudar a criar uma economia viável nos territórios palestinos, baseada no setor privado.