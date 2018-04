Jogadores do Irã manifestam apoio a Mousavi nas Eliminatórias

Foto: Lee Jae-Won/Reuters: iraniano Masoud Shojaye (de branco) passa pelo coreano Cho Yong

A seleção do Irã entrou em campo nesta quarta-feira para a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 contra a Coreia do Sul com pulseiras verdes em sinal de apoio ao candidato derrotado na eleição presidencial de sexta, Mir Hussein Mousavi. O jogo acabou em 1 a 1 em Seul e colocou em risco as chances do país de ir ao Mundial da África do Sul.

Agora a seleção iraniana depende do resultado do jogo de hoje entre Arábia Saudita e Coreia do Norte. Em caso de vitória árabe ou empate, os persas estão eliminados. Se os norte-coreanos vencerem, os iranianos podem disputar a repescagem.

Além dos jogadores, alguns torcedores na arquibancada exibiram faixas de apoio a Mousavi, que alega fraude nas eleições. Desde sábado, manifestações contrárias a Ahamdinejad têm tomado as ruas de Teerã.