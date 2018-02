Jornalista iraquiana é morta a tiros por insurgentes em Mossul

Uma jornalista iraquiana de uma agência de notícias local foi morta hoje a tiros por um grupo de insurgentes em frente de casa, no leste de Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá, segundo fontes policiais iraquianas. As fontes disseram que a repórter Sarwa Abdel Wahhab Zenun foi baleada ao sair de casa, no bairro de Al-Bakr, quando saía para o trabalho. O jornalista iraquiano Yasser Abdel Jawad disse à Agência Efe que Zenun era membro da Associação para a Defesa dos Jornalistas Iraquianos em Mossul, e que pouco antes de morrer tinha informado a essa organização que estava sendo seguida há quatro dias por insurgentes. A vítima, de 35 anos, tinha trabalhado como apresentadora no canal de televisão iraquiano "Salah ad-Din", com sede em Tikrit, a 170 quilômetros ao norte de Bagdá, mas deixou o posto devido à deterioração da situação de segurança nessa região.