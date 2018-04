Jornalista que atirou sapatos em Bush será julgado este mês

O jornalista iraquiano Muntadar al-Zaidi, que atirou seus sapatos no ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush, será julgado a partir do dia 19 de fevereiro. Veja também: Assista ao vídeo da AP com incidente A data do julgamento foi informada neste domingo, 8, na capital do Iraque em comunicado do porta-voz do Conselho Superior da Judicatura, o juiz Abdel Sattar al-Bayrakdar. Zaidi, preso desde 14 de dezembro, dia em que ocorreu o incidente, é acusado de "atacar um chefe de Estado estrangeiro", disse Bayrakdar. O jornalista da emissora de TV iraquiana Al-Bagdadia, com sede no Cairo, atirou seus dois sapatos em Bush durante uma entrevista coletiva conjunta do então presidente americano e o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. "Este é o beijo de despedida, cachorro", gritou Zaidi para Bush, que conseguiu se esquivar dos sapatos. Segundo o código penal iraquiano, se for condenado o jornalista poderá ficar até sete anos na prisão.