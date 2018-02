Jornalistas líbios são libertados de antigo reduto de Gaddafi

O repórter e cinegrafista Abdelqadir Fassouk e o cinegrafista Yusuf Badi desapareceram em 7 de julho perto de Bani Walid, um dos últimos redutos de Gaddafi a cair durante o levante de oito meses.

Os jornalistas, que trabalham para a emissora Tobacts, sediada em Misrata, estavam cobrindo a histórica eleição líbia para os 200 assentos da assembleia nacional na cidade de Mizdah, no oeste do país, e voltavam a Misrata quando o contato com eles foi perdido.

"Eles saíram de Bani Walid de helicóptero para Jadu e mais tarde viajarão para Misrata", disse Fathi Yussef, parte de uma equipe da cidade de Jadu, também no oeste, que chegou em Bani Walid no sábado para negociar a soltura dos jornalistas.

Yussef disse que alguns detidos em Bani Walid aprisionados em Misrata serão soltos como parte das negociações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o fim da revolta do ano passado contra Gaddafi, o governo interino vem lutando para controlar uma infinidade de grupos armados que se recusam a depor as armas e que com frequência fazem justiça com as próprias mãos e detêm pessoas.

Misrata foi uma das primeiras cidades a se unir à revolta contra Gaddafi e tem um histórico de rivalidade com Bani Walid.