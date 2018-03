Jovem explode bomba e deixa ao menos 5 mortos no Iêmen

Ao menos cinco pessoas morreram neste sábado, 5, e seis ficaram feridas devido à explosão de uma bomba sob poder de um adolescente de 14 anos na cidade de Saada, ao noroeste de Sana, informaram à Agência Efe fontes de segurança. A detonação ocorreu nas proximidades de um complexo de instituições governamentais. A polícia suspeita que o jovem poderia ser um terrorista suicida que cometeu o atentado por ordens de um grupo islâmico. A cidade de Saada - 240 quilômetros ao noroeste da capital - é cenário desde 2004 de combates freqüentes entre este grupo, também conhecido como hutistas, por serem seguidores do líder xiita Abdelmalek al-Huti, contra tropas do governo. Os hutistas são um ramo do xiismo praticado somente no Iêmen, onde conta com centenas de milhares de seguidores, que enfrentam com freqüência o governo aproveitando a enorme abundância de armas existentes neste país, onde a autoridade do Estado é muitas vezes meramente teórica.