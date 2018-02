Julgamento do ex-vice de Saddam é retomado no Iraque

O julgamento do ex-vice-primeiro-ministro iraquiano Tareq Aziz e de outros sete ex-funcionários do alto escalão do regime de Saddam Hussein foi retomado nesta terça-feira, 20, após seu adiamento, no dia 29 de abril. Aziz e os outros detidos, entre eles o primo de Saddam e ex-ministro da Defesa Ali Hassan al-Majid, mais conhecido como "Ali Químico", enfrentam a acusação de ter ordenado a execução de 42 comerciantes iraquianos que supostamente decidiram subir os preços após a crise gerada pela Guerra do Golfo. Segundo a televisão iraquiana, todos os acusados - julgados pela execução de 42 comerciantes, em 1992 - estiveram presentes na audiência, a segunda do julgamento. Um dos advogados de defesa havia pedido ao tribunal que Aziz fosse julgado fora do Iraque ou no Curdistão iraquiano, em razão da "instabilidade da situação e para facilitar aos advogados o acesso à sede do julgamento". Os acusados permaneceram sob custódia dos EUA desde que foram aprisionados na base de Cropper Camp, nas cercanias do aeroporto de Bagdá. Os mercadores eram acusados de aumentar os preços de produtos essenciais, contrariando a política estatal à época em que o Iraque sofria com as sanções importas pelas Nações Unidas devido à invasão do Kuwait, em 1990. Aziz se entregou às forças norte-americanas em abril de 2003. Há muito ele reclama da saúde debilitada. Aziz, de 72 anos, era o único cristão caldeu do governo de Saddam e foi ainda ministro de Relações Exteriores durante a invasão do Kuwait e a Guerra do Golfo de 1991, além de ter sido testemunha nos julgamentos de ex-membros do regime. Porém, esta é a primeira vez que ele é acusado. Outro ilustre processado é Ali Hassan al-Mayeed, conhecido como Ali Químico, primo de Saddam e condenado à morte por genocídio e responsabilizado pela morte de 100 mil curdos em uma campanha militar no norte do Iraque em 1988, a operação Anfal. Al-Majeed ficou conhecido como Ali Químico pela uso intenso de gás mostarda e outros elementos químicos na campanha contra os curdos. Segundo a BBC, a Anfal (em português: Espólios de Guerra) ocorreu entre fevereiro e agosto de 1988. Oficialmente, foi uma campanha de repressão contra o movimento separatista curdo no norte do país. Com a morte de 180 mil civis, os curdos vêem a campanha como um genocídio. Foram usados gás mostarda e agentes nervosos nos ataques. Outras vítimas foram sumariamente executadas, ou morreram em cativeiro. O Alto Tribunal Iraquiano foi formado para julgar os antigos membros do governo de Saddam, executado em dezembro de 2006, depois da condenação por crimes contra a humanidade pela morte de 148 homens e meninos xiitas depois de uma tentativa de assassinato em 1982.