Karzai anuncia substituição do ministro do Interior afegão

O presidente afegão, Hamid Karzai, anunciou hoje a substituição de seu ministro do Interior, Zarar Ahmad Muqbil, pelo até então titular da Educação, Mohamad Hanif Atmar. Em comunicado de seu escritório, Karzai afirmou que Muqbil, que faz parte do Gabinete desde a formação do mesmo, no final de 2004, passará agora a ocupar o Ministério de Refugiados e Repatriação. A decisão ocorre enquanto o Governo afegão avalia uma reforma de suas forças policiais, alvo de críticas no país por causa da suposta ineficácia e corrupção. Os mais de 80 mil agentes afegãos, que freqüentemente recebem treinamento das tropas estrangeiras no Afeganistão, tiveram que enfrentar nos últimos anos as ofensivas dos rebeldes talibãs. Em algumas ocasiões, lançam operações junto com o Exército afegão e as tropas da coalizão liderada pelos EUA ou pela Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), sob comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Mais de 750 policiais morreram por causa da violência no país este ano, frente aos 900 que perderam a vida em 2007. A reforma do Gabinete afegão também afeta as pastas de Educação, que será ocupada por Gholam Farouk Wardak, e de Agricultura, cujo novo titular será Mohamad Asif Rahimi. Além disso, o ex-governador da província de Kandahar Assadullah Khalid ficará à frente do Ministério de Assuntos Parlamentares. Segundo a nota emitida pelo escritório de Karzai, as novas nomeações terão que receber a confiança do Parlamento.