Kerry volta ao Oriente Médio e diz que EUA buscam promover confiança

Na sua terceira visita à região em menos de três semanas, Kerry se reuniu com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no domingo à noite em Ramallah, e na segunda-feira à noite jantou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Estou intensamente focado nesta questão ... porque é realmente vital para os interesses norte-americanos e para os interesses regionais, tentar avançar o processo de paz, e porque esta exasperante ausência de paz é usada por grupos em todos os lugares para recrutar e encorajar o extremismo", disse Kerry a jornalistas que o acompanham.

Kerry não citou detalhes de suas conversas, mas fontes oficiais palestinas disseram que ele reviu uma proposta de 2002 da Liga Árabe que oferecia pleno reconhecimento árabe a Israel em troca da devolução dos territórios capturados na guerra de 1967, e desde que houvesse uma "solução justa" para os refugiados palestinos.

"Os EUA discutiram uma renovação da iniciativa por parte da Liga Árabe", disse Nimr Hammad, assessor de Abbas, à Reuters.

O plano foi rejeitado por Israel depois de ser inicialmente proposto numa cúpula de 2002 em Beirute, e sua retomada deve enfrentar grandes obstáculos.

Israel se opõe aos principais itens: a volta às fronteiras de 1967, a inclusão de Jerusalém Oriental em um eventual Estado palestino, e a volta dos refugiados palestinos a territórios que hoje pertencem ao Estado judeu.

Kerry disse que estava tentando aparar a desconfiança entre as partes em conflito.

"Uma das razões para essas primeiras intervenções é acertar na questão da desconfiança", afirmou ele a jornalistas. "Estou convencido de que podemos quebrar isso, mas não vou fazer isso sob ... limites de tempo."

"Esse processo não deve ser apressado de acordo com algum tipo de limite temporal externo ou processo artificial, porque é importante demais", afirmou. "Então estou tendo discussões sobre esses passos, que tocariam na questão da desconfiança."

Ele disse que também está buscando formas de estimular a economia da região, pois considera que isso melhoraria o ambiente para a paz.

As perspectivas econômicas para os palestinos da Cisjordânia estão limitadas pelas restrições comerciais israelenses, e o governo palestino depende profundamente da ajuda internacional e do crédito em bancos estrangeiros para pagar suas contas. A ajuda internacional despencou nos últimos anos.

(Reportagem adicional de Noah Browning, em Ramallah; e de Crispian Balmer, em Jerusalém)