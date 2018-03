Khamenei afirma que Irã nunca abandonará o povo palestino

O líder supremo da Revolução no Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quarta-feira, 1, que seu país nunca abandonará o povo palestino e reiterou seu apoio ao governo do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza. "O povo iraniano nunca os deixou sozinhos e nunca fará isso", lembrou Khamenei, durante seu tradicional discurso por ocasião da festa do Eid ul-Fitr, que hoje colocou fim no Irã ao mês do Ramadã. O clérigo iraniano disse que a unidade é o único caminho que os muçulmanos têm para vencer seus inimigos, e voltou a prever o colapso do regime sionista, termo com o qual faz referência a Israel. "Este ano, os muçulmanos do oeste até o leste do mundo islâmico gritaram seu apoio ao oprimido povo palestino (...). A unidade é a única forma de enfrentar os inimigos", disse Khamenei durante seu sermão em um centro de oração de Teerã, divulgado pela televisão nacional. Israel "se enfraquece dia após dia (...). Os responsáveis pelo regime sionista reconheceram que caminham para a fraqueza, a destruição e a derrota", acrescentou o líder religioso, que lidera o país desde a morte, em 1989, do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini. "A atual geração do povo palestino será testemunha do grande dia" da derrota de Israel, previu Khamenei, antes de qualificar como "legítimo" o governo liderado por líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na Faixa de Gaza, que não reconhece o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.