Khamenei diz que armas nucleares do Irã são um 'mito' criado pelos EUA O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse a comandantes do Exército neste domingo que os Estados Unidos haviam criado um "mito" de armas nucleares para retratar o Irã como uma ameaça, endurecendo sua retórica antes da retomada das negociações nucleares nesta semana.