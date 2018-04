Lançamento de satélite pelo Irã é fonte de preocupação-Pentágono O lançamento de satélite pelo Irã é motivo de preocupação pois parte da tecnologia pode também ser usada para o desenvolvimento de mísseis balísticos, disse um porta-voz do Pentágono nesta terça-feira. "Certamente é uma razão para nós nos preocuparmos sobre o Irã e suas tentativas contínuas de desenvolver um programa de mísseis balísticos de longo alcance", afirmou o secretário de imprensa do Pentágono Geoff Morrell a repórteres. Mais cedo, uma autoridade de segurança nacional dos Estados Unidos disse que o lançamento do satélite tinha importância simbólica e que não alteraria o panorama estratégico da região. "A tecnologia que eles empregaram no satélite provavelmente não é de ponta, mas para os iranianos é um importante avanço simbólico", disse a autoridade, em condição de anonimato. (Reportagem de Randall Mikkelsen, Andrew Gray e Daviv Morgan)