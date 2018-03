Laura Bush visita o Afeganistão

A "primeira-dama" americana, Laura Bush, chegou neste domingo, ao Afeganistão em uma visita surpresa durante a qual deve se reunir com o presidente afegão, Hamid Karzai, disse à Agência Efe uma fonte do Palácio presidencial. Durante sua estadia no Afeganistão, a esposa do presidente George W. Bush também prevê manter reuniões com representantes de organizações que lutam pelos direitos da mulher afegã, assim visitar um hospital em Cabul. Seu programa inclui também uma breve visita a Bamiyan, localidade a cerca de 130 quilômetros ao oeste de Cabul onde os talibãs dinamitaram em 2001 antigas estátuas de Buda esculpidas em uma montanha rochosa.