Líbano alerta para situação 'perigosa' com Israel

"Ouvimos muitas ameaças israelenses dia após dia, e não só ameaças", declarou ele em vídeo publicado no site da BBC.

"Vemos o que está acontecendo no terreno e no nosso espaço aéreo, e o que está acontecendo o tempo todo durante os últimos dois meses - todos os dias temos aviões militares israelenses entrando no espaço aéreo libanês. Isso é algo que vem numa escalada, e é algo realmente perigoso", disse.

Israel insiste que esse tipo de voo é necessário para monitorar o grupo guerrilheiro Hezbollah.

De acordo com a emissora britânica, Hariri disse temer a possibilidade de outra guerra contra Israel. Na semana passada, a Síria já havia acusado o Estado judeu de encaminhar o Oriente Médio para um novo conflito.

O chanceler israelense reagiu dizendo que os sírios seriam derrotados e que o presidente Bashar al Assad perderia o poder no eventual conflito. Posteriormente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tranquilizou a Síria de que Israel quer a paz.

Em 2006, Israel travou uma guerra de 34 dias contra a guerrilha libanesa Hezbollah. Em janeiro deste ano, Israel disse que forças da ONU no Líbano haviam descoberto uma grande quantidade de explosivos perto da fronteira Líbano-Israel.

O Estado judeu disse que os explosivos haviam sido deixados pelo Hezbollah.

Hariri afirmou à BBC que o Líbano está unido e que o governo vai permanecer ao lado da guerrilha xiita.

"Acho que eles (israelenses) estão apostando de que poderia haver alguma divisão no Líbano, se houver uma guerra contra nós. Bem, não haverá divisão no Líbano. Vamos ficar contra Israel. Vamos ficar com o nosso próprio povo."

