Líbano deve cancelar medidas anti-Hezbollah O governo do Líbano, aliado dos EUA, deve cancelar nesta quarta-feira as medidas adotadas contra o Hezbollah, que foram responsáveis por detonar um conflito durante o qual o grupo aliado do Irã e da Síria assumiu o controle de regiões de Beirute, disseram políticos. "Pode-se dizer que isso já foi resolvido, mas ainda estamos esperando pela reunião de gabinete", afirmou um político. O primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, deve comandar um encontro com seus ministros nesta tarde. Suspender um bloqueio à rede de telecomunicações do Hezbollah e readmitir o chefe da segurança no aeroporto de Beirute, uma figura próxima do grupo xiita, estão entre as exigências do Hezbollah para cancelar o bloqueio nas vias de acesso ao aeroporto e interromper sua campanha de desobediência civil. Esses também poderiam significar os primeiros passos rumo a uma melhora no impasse mais amplo, iniciado 18 meses atrás, entre o governo anti-Síria e as forças da oposição aliadas dos sírios. Essa crise é responsável entre outras coisas por impedir a eleição de um presidente no Líbano, cargo vago desde novembro. Ao menos 81 pessoas foram mortas desde que o conflito iniciou-se, no dia 7 de maio, após o governo ter adotado as medidas contrárias ao Hezbollah. Esse foi o pior surto de violência interna do país desde a guerra civil que durou de 1975 a 1990. Na quarta-feira, o presidente dos EUA, George W. Bush, acusou o Irã de usar o Hezbollah para desestabilizar o Líbano. Em Jerusalém, Bush afirmou: "Trata-se de um esforço dos iranianos para desestabilizar a jovem democracia libanesa." O dirigente prometeu que seu governo continuaria apoiando o Líbano. Horas antes, Siniora reuniu-se com uma missão diplomática da Liga Árabe que tenta mediar uma solução para o conflito. A delegação, da qual participam oito chanceleres de países árabes, é liderada pelo primeiro-ministro do Catar, xeique Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, e pelo chefe da Liga Árabe, Amr Moussa. "Tudo está correndo bem", disse Siniora após reunir-se com os ministros árabes, sem, no entanto, fornecer maiores detalhes. "O intuito do governo libanês é o de colocar a paz civil acima de tudo, acima inclusive das decisões mais recentes do governo", afirmou à Reuters Wael Abu Faour, um parlamentar que integra a base governista. Se conseguir diminuir as tensões, a delegação deve convidar os líderes dos grupos rivais para realizar negociações no Catar com o objetivo de resolver o antigo conflito político. A disputa mais ampla envolve desavenças sobre como compartilhar o poder dentro do governo e sobre uma nova lei para eleições parlamentares. Um outro político, em declarações dadas antes das negociações, disse que os líderes pró-governo desejavam garantias de que o Hezbollah retiraria suas forças das ruas e não usaria suas armas contra qualquer um de seus inimigos antes do diálogo. (Reportagem adicional de Laila Bassam e Tom Perry)