Líbano inicia ofensiva para retirar militantes do Estado Islâmico

BEIRUTE - O Exército do Líbano, apoiado pelos Estados Unidos, anunciou neste sábado, 19, que deu início a uma ofensiva para eliminar militantes do Estado Islâmico da fronteira com a Síria.

O anúncio veio quase simultaneamente aos comunicados do grupo Hezbollah e do Exército da Síria, que também tentam retirar membros do EI do lado sírio da divisa, na região montanhosa de Qalamoun.

Esperada há muito tempo, a campanha militar vai envolver a cooperação entre os dois lados, embora as autoridades libaneasas insistam que não têm parceria com o governo de Bashar Assad.

O anúncio foi feito pelo comandante militar do Líbano, Joseph Aoun, através de redes sociais. / AP