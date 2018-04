Líbano rechaça acusação israelense contra Síria

CARIO - O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, rechaçou nesta terça-feira, 27, as "acusações" de Israel segundo as quais a Síria haveria facilitado a entrega de mísseis Scud ao grupo libanês xiita Hezbollah, informou a agência MENA.

Hariri fez essasdeclarações a imprensa egípcia depois de se reunir com o presidente Hosni Mubarak, com quem conversou sobre a situação no Líbano e as últimas acusações israelenses.

O primeiro-ministro libanês assegurou que "essas acusações carecem de provas".

A tensão no Oriente Médio aumentou depois que o chefe do estado israelense, Simon Peres, culpou a Síria de haver fornecido mísseis Scud à milícia xiita libanesa Hezbollah, uma acusação que foi rechaçada pelo regime de Damasco.

"Consideramos esse assunto como uma maneira de tentar fabricar pretextos para justificar o possível início (por parte de Israel) de uma guerra contra o Líbano", afirmou Hariri.

"Vemos as ameaças israelenses com seriedade e temos que manter os contatos necessários para detê-las", assinalou o chefe do governo libanês.

Hariri assegurou ainda que existe uma comunicação entre seu país e a Síria para coordenar suas posturas perante as acusações de Israel.

Sobre a postura de Washington a respeito desse tema, mais próximo de Israel, Hariri disse que "os Estado Unidos possuem algumas informações insuficientes e confusas". "Temos trabalhado para corrigi-las", declarou

Quanto às armas que o Hezbollah possui e como podem afetar a estabilidade do Líbano, Hariri destacou que há um diálogo interno entre as distintas forças políticas de seu país sobre a estratégia de defesa necessária para o Estado libanês.