Líbano vive confronto com Síria e Irã, diz Hariri O líder parlamentar libanês da maioria pró-Ocidente Saad Al Hariri disse na quinta-feira que seu país vive um confronto direto com a Síria e o Irã, que dão apoio ao grupo oposicionista libanês Hezbollah. Hariri, chefe da maior bancada no Parlamento, disse que Damasco, Teerã e "suas ferramentas locais" buscam "impor um cerco político, de terror e [falta] de segurança". "Se nosso destino é o confronto, estamos a favor." O discurso, com uma rara crítica ao Irã, reflete a crescente tensão entre a coalizão governista e a oposição, protagonistas da pior crise política no país desde o fim da guerra civil (1975-90). A crise ampliou as divisões entre seguidores de líderes sectários locais, o que provocou os piores incidentes de violência no país desde a guerra civil, paralisou o governo e deixou o Líbano sem presidente. Hariri disse que o Líbano enfrenta perigos que "colocam o país em confronto aberto e direto com o projeto sírio-iraniano". Ele convocou seus seguidores para uma manifestação, na semana que vem, para marcar o terceiro aniversário do assassinato do seu pai. O ex-premiê Rafik Al Hariri foi morto em 14 de fevereiro de 2005 por um caminhão-bomba. Hariri e seus aliados acusam a Síria desse e de outros crimes subseqüentes. Damasco rejeita as acusações. (Reportagem adicional de Yara Bayoumy e Laila Bassam)