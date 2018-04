Líbano vive impasse na eleição presidencial A oposição libanesa vai boicotar a sessão parlamentar destinada a eleger o novo presidente do país, na sexta-feira, já que, segundo um dirigente oposicionista, não houve acordo entre os líderes sobre o sucessor do atual ocupante do cargo, cujo mandato termina no mesmo dia. A coalizão de governo disse na quinta-feira que participará da eleição indireta para o sucessor do Emile Lahoud, um político ligado à Síria. Mas, com o boicote da oposição, também pró-Damasco, não haverá o quorum mínimo de dois terços. Muitos temem que o fim do mandato de Lahoud, sem que haja um acordo sobre seu sucessor, resulte em dois governos rivais, com violência num país que ainda se recupera da guerra civil de 1975-90. Uma mediação francesa entre o governo pró-Ocidente e a oposição, que inclui o poderoso Hezbollah, fracassou. A eleição já foi adiada quatro vezes. Lahoud diz que vai tomar alguma medida antes de deixar o cargo caso não haja acordo. Ele e a oposição consideram ilegítimo o governo do primeiro-ministro Fouad Siniora. Embora ele não tenha dito o que planeja fazer, uma das opções é pedir a intervenção do Exército. "Mantenho minha posição de que este governo é ilegítimo e inconstitucional. Se ele acha que pode ficar sem uma eleição por causa do apoio exterior, isso trará catástrofes para o país cedo ou tarde", disse Lahoud a uma delegação liderada pelo Hezbollah. "Portanto, mesmo que eu fique sozinho, há deveres que devo cumprir." (Reportagem adicional de Nadim Ladki, Yara Bayoumy e Jonathan Wright)