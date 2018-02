Libertados jovens treinados para missão suicida no Iraque

Soldados iraquianos libertaram seis adolescentes no norte do país que estavam sendo treinados contra vontade para uma missão suicida do grupo terrorista Al-Qaeda, anunciou o porta-voz do ministro do Interior Abdul Karim Khalaf nesta segunda-feira, 26. As tropas organizaram uma operação de varredura porta a porta em Mossul para achar os seis jovens, de idades entre 15 e 18 anos, informou a rede CNN. Veja também: Dirigente de grupo ligado à Al Qaeda é detido no Iraque Violência no Iraque cai para o menor nível em mais de 4 anos Os insurgentes ameaçaram matar os garotos e suas famílias casos eles se recusassem a cumprir o treinamento, anunciou o vice-ministro do Interior Kamal Ali Hussein. "Os insurgentes sauditas ameaçaram estuprar nossas mães e irmãs, destruir nossas casas e matar nossos pais se não cooperássemos", contou um dos jovens. A libertação dos adolescentes é parte de uma operação contra a Al-Qaeda em Mossul e Nínive. A ofensiva já prendeu de mais de 1,3 mil suspeitos. "Os garotos estavam sendo treinados nas últimas semanas", afirmou Khalaf. Todos os seis jovens aprenderam como fazer ataques suicidas com explosivos. A data de um atentado já estava marcada, acrescentou Hussein, segundo a CNN. O grupo inclui o filho de uma psicóloga, de um professor universitário e outros quatro que acredita-se que pertençam a famílias de vendedores pobres.