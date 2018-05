Líbia arma civis para combater possível ataque terrestre da Otan

TRÍPOLI - As autoridades da Líbia estão armando civis para combater um possível ataque terrestre das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira, 21. "Muitas cidades têm se organizado em pelotões para combater qualquer possível invasão da Otan", disse Mussa Ibrahim a jornalistas, dizendo que "toda a população" está recebendo rifles e armas leves.

Os comentários vêm um dia depois que a França prometeu aos rebeldes líbios que vai intensificar os ataques aéreos sobre as forças do líder Muamar Kadafi e enviar militares para ajudar os insurgentes. O presidente francês, Nicolas Sarkozy - que tem liderado a intervenção sancionada pela Organização das Nações Unidas (ONU) - não disse como as forças da Otan vão superar o impasse após os Estados Unidos e vários aliados europeus terem negado a se juntar aos ataques terrestres.

Ibrahim disse que o governo está "armando toda a população, não para combater os rebeldes, mas para combater a Otan". "E se a Otan pensa em vir por terra para ocupar qualquer cidade na Líbia, eles não serão confrontados pelo Exército líbio, mas serão confrontados pelas tribos líbias, jovens líbios, homens e mulheres", continuou. "Se a Otan vier a Misrata ou a qualquer cidade líbia, nós soltaremos o inferno sobre a Otan. Nós seremos uma bola de fogo. Nós faremos dez vezes pior que o Iraque."

O porta-voz disse que as forças do governo controlam 80% da cidade de Misrata, no oeste do país -- onde insurgentes e residentes dizem estar enfrentando bombardeios diários por tropas pró-Kadafi. Os rebeldes controlam apenas o porto e a área ao redor, acrescentou Ibrahim. "Nosso problema em Misrata não é o balanço de poder, porque todas as tribos de dentro e de fora da cidade declararam que estão com o governo legítimo deste país", disse ele. )