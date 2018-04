Líbia quer extradição de filho de Gaddafi; Níger recusa

Em resposta, o Níger prometeu fortalecer a vigilância domiciliar de Saadi, que fugiu para o país em setembro, enquanto rebeldes líbios avançavam contra as forças de Gaddafi. Mas o país vizinho reiterou que Saadi não pode ser entregue a um Estado que pode executá-lo.

Em uma ligação telefônica para a rede de televisão Al Arabiya na sexta-feira, Saadi afirmou que tinha contato regular com pessoas na Líbia que estavam infelizes com as autoridades que assumiram o poder após a queda e morte de seu pai.

"O conselho exige que o governo do Níger extradite Saadi e aqueles que estão com ele às autoridades líbias o mais rápido possível, para manter o relacionamento com o povo líbio", afirmou o porta-voz do Conselho Nacional de Transição, Mohammed al-Harizy, lendo um comunicado a repórteres.

"Eles deveriam seguir o governo argelino, que impediu que a filha de Gaddafi fizesse declarações ou causasse problemas na terra deles", afirmou, acrescentando que o presidente do conselho, Mustafa Abdel Jalil, convocou o presidente do Níger para conversar sobre o assunto.

(Por Taha Zargoun e Marie-Louise Gumuchian)