Líder da Al-Qaeda no Iraque é preso, diz TV

O líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Hamza al-Muhajir, foi preso nesta quinta-feira, 8, informou a rede TV al-Arabiya, citando fontes do Ministério de Defesa iraquiano. A rede de televisão disse que Muhajir foi detido em uma operação conjunta de forças iraquianas e norte-americanas na cidade de Mosul. As forças americanas disseram não ter informações sobre o ocorrido. A Al-Qaeda no Iraque era liderada pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi até ele ter sido morto em um ataque aéreo americano em junho de 2006. Ele foi sucedido por Muhajir, um egípcio que é também conhecido como Abu Ayyab al-Masri. Os EUA oferecem uma recompensa de US$ 5 milhões pelo líder. Em outubro de 2006, o conselho da Al-Qaeda no país formou o chamado Estado Islâmico do Iraque, uma organização de militantes sunitas e líderes tribais liderada por Abu Omar al-Baghdadi. Muhajir era o "ministro da guerra" da facção.