Líder da Al Qaeda pede a Hamas para que não aceite trégua O segundo homem do comando da Al Qaeda pediu para o Hamas na Faixa de Gaza não sucumbir às pressões árabes para uma trégua com Israel e prometeu apoiar a luta contra o Estado Judeu. Através de um vídeo publicado na Internet nesta segunda-feira, o líder militante também convidou mulçumanos no Iêmen, Afeganistão e Somália para avançar na luta contra os "cruzados" --um termo usado por radicais para se referir ao Ocidente-- e seus agentes. "Os aliados árabes de Israel estão tentando impor uma calma (trégua) sobre o povo de Gaza com a intenção de parar o seu jihad... Eu digo para os nossos irmãos e companheiros em Gaza que o jihad para libertar os palestinos e toda a terra islâmica não deve parar", disse Ayman al-Zawahri. O Egito vêm negociando um acordo de trégua entre o Hamas, que controla Gaza, e Israel após um ofensiva israelense no final de dezembro na região. Cerca de 1.300 palestinos morreram no conflito. "Eu reafirmo para nossos irmãos em Gaza e em todo lugar que o mujahideen contra os cruzados em várias regiões de combate estão a disposição de seus irmãos em Gaza e em todo lugar treinando e preparando", disse Zawahri.